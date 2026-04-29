الضرائب تحذر: 30 أبريل آخر موعد لتقديم إقرارات الشركات

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، انفوجراف توعوي بشأن موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الإعتبارية “ الشركات” المقرر انتهائه غدًا الخميس.

قالت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ إن غدًا هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية عن العام 2025 الماضي.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بسرعة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات للحصول علي المزايا التي تقررها المصلحة للمتلزمين.

وقالت مصلحة الضرائب إنها توفر دعمًا ومساعدات للممولين في تقديم الإقرارات وتحصيل مستحقات الخزانة العامة.