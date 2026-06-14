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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عن أخبارها على مختلف محركات البحث على الانترنت

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنها لم تظهر رسمياً حتى الآن في أي محافظة في مصر  ، حيث مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة بجميع كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، مهمة يتولاها كل محافظ في محافظته قريبا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في كنترولات كل محافظة .

وبمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، يتم إصدار بيان رسمي يكشف عن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في كل محافظة ، ليتم الكشف عن أعداد الطلاب الناجحين والراسبين والنسبة العامة للنجاح ، ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 يمكن لطلاب محافظة القاهرة ترقب تفعيله بمجرد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة ، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على  https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

أما طلاب محافظة الجيزة ، فيمكنهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ،  أن المؤشرات الأولية لـ  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

وكانت قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل الكنترول، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.

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