نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ظهرت الآن في عدد من المحافظات ، ومن المقرر أن تظهر في باقي المحافظات تباعاً
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط سريعة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 فور اعتمادها
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026
ويظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 على بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم .. كما يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على :
ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 في كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 مطروح
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 للدور الأول يناير 2026 للعام الدراسى الحالى 2025- 2026 بنسبة نجاح 84.1%
وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بالدور الأول بلغ 40231 طالباً حضر منهم 12361 طالبا نجح منهم 59301 طالبًا .
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الغربية
أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اعتماد نتيجة اللشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، بنسبة نجاح بلغت 87.27%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة داخل كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.
وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7% تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة
اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة
وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.
وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.
كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.
وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.
وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الوادي الجديد
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 دون اعلان نسبة النجاح
ولم تُعلن محافظة الوادي الجديد النتيجة على صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم، أو الإفصاح عن نسب النجاح.
واكتفت المحافظة بوضع النتيجة على أحد التطبيقات الحكومية مسبوقة الدفع، مما أثار غضب أولياء الأمور، خاصة أن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة أبنائهم بشكل سريع بسبب صعوبة الدخول على التطبيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جنوب سيناء
اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا مديرة مديرية التربية والتعليم.
وأوضحت الدكتورة وفاء رضا مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.