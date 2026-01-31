قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
أخبار البلد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  .. ظهرت الآن في عدد من المحافظات ، ومن المقرر أن تظهر في باقي المحافظات تباعاً

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط سريعة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  فور اعتمادها 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 

ويظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  على بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم .. كما يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على :

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  القاهرة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  في كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 للدور الأول يناير 2026 للعام الدراسى الحالى 2025- 2026 بنسبة نجاح  84.1%
وأوضحت  نادية فتحى وكيل  وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بالدور  الأول بلغ  40231 طالباً حضر منهم 12361 طالبا نجح منهم  59301  طالبًا .

 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اعتماد نتيجة اللشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، بنسبة نجاح بلغت 87.27%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة داخل كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وبعد اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7%  تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٠ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة 

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 دون اعلان نسبة النجاح

ولم تُعلن محافظة الوادي الجديد النتيجة على صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم، أو الإفصاح عن نسب النجاح.

واكتفت المحافظة بوضع النتيجة على أحد التطبيقات الحكومية مسبوقة الدفع، مما أثار غضب أولياء الأمور، خاصة أن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة أبنائهم بشكل سريع بسبب صعوبة الدخول على التطبيق. 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جنوب سيناء

اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الإعدادية الشهادة الإعدادية

