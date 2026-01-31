أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير

أحمد عيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق دخل مباراة يانج أفريكانز التنزاني بهدف تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن نتيجة التعادل تُعد مرضية إلى حد كبير في ظل صعوبة الأجواء وارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا.

وأوضح عيد أن لاعبي الأهلي التزموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال اللقاء، وقدموا أداءً جيدًا رغم ضغط المباريات المتواصل على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق يعقد جلسات قبل المباريات من أجل التأكيد على أهمية الفوز وتجاوز أي صعوبات، لافتًا إلى أن الاستشفاء الجيد يلعب دورًا مهمًّا في استعادة اللياقة البدنية والظهور بمستوى مميز.

وشدد عيد على أن الأهلي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وإسعاد جماهيره في الفترة المقبلة.

واختتم أحمد عيد تصريحاته مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي شرف وفخر كبير بالنسبة له، خاصة أنه سبق له اللعب بقميص النادي في سن مبكرة، معربًا عن تطلعه للتتويج بجميع البطولات مع الفريق.