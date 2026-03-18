إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بمنطقة النزهة بكفالة على ذمة القضية.

تفاصيل القضية



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").





وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.