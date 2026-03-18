قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما 8 آلاف لتر مواد بترولية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء لم له من أثار سلبية على الاقتصاد .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصان بتجميع المواد البترولية تمهيداً لإعادة بيعها لبيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "نصف نقل" محمل عليها أكثر من (8000 لتر) مواد بترولية ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش)

وبمواجهتهما اعترفا بتجميعهما المواد البترولية ووضعها داخل جراكن تمهيداً لبيعها لتحقيق أرباح مالية وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .