إلزام المنتج إيهاب طلعت بأداء مليوني جنيه للمخرج محمد علي

ألزمت محكمة استئناف شمال القاهرة الدائرة (١١) شركة شيري ميديا للانتاج الفني ويمثلها المنتج إيهاب طلعت بأداء مبلغ مليوني جنيه لصالح المخرج محمد علي، وذلك في الدعوى رقم ٤٦٧٦ لسنة ٢٩ ق والمقامة من المخرج محمد علي عبدالمجيد ضد شركة شيري ميديا للإنتاج الفني.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المستأنف ضدها تعاقدت مع المدعي بصفته مخرجا وذلك لتنفيذ مسلسل من انتاج شيري ميديا في عام ٢٠١٦ وقد أتم المستأنف عمله على أكمل وجه مقابل أجر مليوني جنيه إلا ان الشركة رفضت بكافة الطرق الودية تسليم المدعي مستحقاته.

وبدأ المستشار حافظ المحامي دفاع المخرج محمد علي، العمل في هذا الملف منذ عام ٢٠٢٢ فقدم شكوى لنقابة المهن السينمائية والتي أصدرت قرارها عقب التحقيقات بأحقية المستأنف في كامل مستحقاته لدى الشركة المدعي عليها، إلا ان الشركة رفضت تسليمه اجره مما نتج عنه لجوؤه للقضاء في ٢٠٢٣ وتداولت الدعوى ما بين المحكمة الاقتصادية ومحكمة شمال القاهرة حتى أصدرت حكمها بجلسة ١٦ مارس الجاري والقاضي بإلزام الشركة المستأنف ضدها بمبلغ مليوني جنيه لصالح المخرج محمد علي، مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.