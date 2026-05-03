محافظ دمياط يطمئن على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا الموسم

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، اليوم، زيارة تفقدية إلى شون مطحن السنانية ومطحن السادات بالسيالة ، وذلك لمتابعة منظومة توريد محصول القمح لهذا الموسم الذى بدأ منتصف ابريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل .

وشارك في الجولة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

واطلع " المحافظ " على اجمالى ما تم توريده من محصول منذ بداية الموسم بعدد ٩ شون موزعة على نطاق المحافظة بكمية تقدر ب ٢٠٠٠ طن والمتوقع توريده بنهاية الموسم بنحو ٤٤ الف طن ، من مساحة ٢٤٨٣٥ فدان و١٧ قيراط مساحة منزرعة من القمح هذا العام.

كما تابع إجراءات التوريد و فحصه من قبل اللجان المختصة المشكلة برئاسة مديرية التموين والتجارة الداخلية و عضوية مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء و اللجنة المسوقة والجمعية القبانية ، وتابع موقف أسعار الأردب هذا العام طبقًا لدرجة النقاء واطمأن على جاهزية الشون لاستقبال الاقماح

وعلى هذا الصعيد، وجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين مديريتى التموين والزراعة للمتابعة الدورية لمنظومة توريد القمح ، و إزالة اى معوقات بشكل دورى ، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التيسيرات أمام المزارعين خلال عملية التوريد، والالتزام بكافة الضوابط والمعايير المنظمة لتنفيذ توجيهات الدولة ودعم استراتيجياتها نحو تعزيز الأمن الغذائي.