قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القاهرة إلى مكة.. تفاصيل رحلة المحمل الشريف وأسرار صناعة كسوة الكعبة
الطاقة الذرية: استهداف مختبر داخل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
ترجيحات بسقوطهم في المحيط.. البنتاجون: اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب
بتقولي إيه.. شاهد صدمة خالد زكي على الهواء بعد سماع خبر وفاة هاني شاكر
1500 جنيه شهريًا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
مانشستر يونايتد يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك لبرشلونة في مونت كارلو بدوري الشباب الإسباني
الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري في وفاة هاني شاكر
مستشار البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني على حافة كارثة حقيقية
الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع
محمد أبو العينين ناعيا هاني شاكر: أمير الغناء العربي سيبقى حاضرًا بصوته وفنه الراقي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يعقد اجتماعا مع مسئولي شركة "إيني" الإيطالية ويؤكد الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

مدبولي يعقد اجتماعا مع مسئولي شركة "إيني" الإيطالية ويؤكد الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
مدبولي يعقد اجتماعا مع مسئولي شركة "إيني" الإيطالية ويؤكد الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة في مصر، مشددًا على أنه يحظى بأولوية قصوى نظرًا لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي شركة " إيني" الإيطالية، في إطار جولته لتفقد الحفار البحري المصري "القاهر-2"، التي تأتي عقب نجاح الحفار في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط. وحضر الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ودييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، وفرانشيسكو جاسباري، المدير العام للشركة في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الشراكة مع شركة "إيني" تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
من جانبه، أشار وزير البترول المهندس كريم بدوي ، خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع شركة " إيني"، معبرا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة معها، ومستوى التعاون القائم مع الشركة بمناطق عملها في مصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف. كما أكد الوزير التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة القليلة القادمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن مدير عام شركة إيني في مصر قدم شرحا ـ خلال اللقاء ـ حول حجم استثمارات الشركة في مصر، وكذا المواقع المختلفة التي تقوم فيها بالاستكشاف أو الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المجتمعي للشركة خاصة في القطاع الصحي، بجانب الخطط المستقبلية لأعمالها في مصر.
وأشار مدير الشركة إلى عدد من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرا، من خلال الاستكشافات التي قامت بها، والتي تشير إلى وجود إمكانيات واعدة في المناطق محل امتياز الشركة.
فيما أعرب رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة "إيني" عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الشركة على إنجاز أعمالها وتذليل أية تحديات تواجهها.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا جهود التعاون مع شركة إيني وعدد من الدول المجاورة في إطار حرص الحكومة المصرية على التحول لمركز إقليمي للطاقة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قطاع الطاقة في مصر دعم الاقتصاد الوطني تحفيز الشركات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

سوهاج تستهدف حصاد 199 ألف فدان قمح.. وتوريد 72 ألف طن

محافظ المنيا مع النواب

صحة وتعليم وبنية تحتية.. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب المواطنين

محافظ دمياط

محافظ دمياط يطمئن على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا الموسم

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد