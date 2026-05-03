مدبولي يعقد اجتماعا مع مسئولي شركة "إيني" الإيطالية ويؤكد الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة في مصر، مشددًا على أنه يحظى بأولوية قصوى نظرًا لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي شركة " إيني" الإيطالية، في إطار جولته لتفقد الحفار البحري المصري "القاهر-2"، التي تأتي عقب نجاح الحفار في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط. وحضر الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ودييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، وفرانشيسكو جاسباري، المدير العام للشركة في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن الشراكة مع شركة "إيني" تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أشار وزير البترول المهندس كريم بدوي ، خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع شركة " إيني"، معبرا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة معها، ومستوى التعاون القائم مع الشركة بمناطق عملها في مصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف. كما أكد الوزير التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة القليلة القادمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن مدير عام شركة إيني في مصر قدم شرحا ـ خلال اللقاء ـ حول حجم استثمارات الشركة في مصر، وكذا المواقع المختلفة التي تقوم فيها بالاستكشاف أو الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المجتمعي للشركة خاصة في القطاع الصحي، بجانب الخطط المستقبلية لأعمالها في مصر.

وأشار مدير الشركة إلى عدد من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرا، من خلال الاستكشافات التي قامت بها، والتي تشير إلى وجود إمكانيات واعدة في المناطق محل امتياز الشركة.

فيما أعرب رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة "إيني" عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الشركة على إنجاز أعمالها وتذليل أية تحديات تواجهها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا جهود التعاون مع شركة إيني وعدد من الدول المجاورة في إطار حرص الحكومة المصرية على التحول لمركز إقليمي للطاقة.