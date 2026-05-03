لخدمة المواطنين.. وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف بعد تطويره

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف مكتب بريد بني سويف الرئيسي بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية، وخدمات مصر الرقمية. حيث كان فى استقبالهما داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على المضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البريد المصري، بما يواكب التطور التكنولوجي، من خلال تحديث مكاتبه وتزويدها ببنية تكنولوجية حديثة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وضمان إتاحتها بجودة وكفاءة عالية؛ مشيرا إلى أن هذا التطوير يفتح المجال أمام تقديم خدمات أكثر تطورًا، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف أن البريد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في تنوع الخدمات المقدمة، حيث لم تعد تقتصر على الخدمات البريدية التقليدية، بل امتدت لتشمل الخدمات المالية، إلى جانب الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمات «مصر الرقمية» وخدمات الشهر العقاري، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما لغير القادرين على استخدام الحاسب أو الهاتف الذكي؛ بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.

ومن جانبها أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مكتب بريد بني سويف الرئيسي يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة، ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف الي التوسع في تقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بكل سهولة ويسر، مؤكدة أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها؛ مضيفة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير منظومة العمل داخل مكاتب البريد، بما يساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، ويعزز دور البريد المصري كمقدم رئيسي للخدمات الحكومية والمالية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن منطقة بريد بني سويف تضم 134 مكتب بريد، من بينها 94 مكتبًا مطورًا، و12 مكتبًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى 3 سيارات بريد متنقلة، و4 أكشاك بريدية، و82 ماكينة صراف آلي ATM منتشرة لخدمة المواطنين.

هذا ويقدم مكتب بريد بني سويف الرئيسي، الخدمات البريدية والمالية والحكومية وخدمات مصر الرقمية والشهر العقاري، ويخدم نحو 150 ألف نسمة، ومزود بعدد 2 ماكينة ATM، إلى جانب شبكات اتصال حديثة لضمان كفاءة التشغيل.

وفي إطار جولته التفقدية، قام المهندس رأفت هندي، يرافقه اللواء عبد الله عبد العزيز، وبحضور المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بزيارة ميدانية إلى سنترال شرق النيل؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات. حيث يقدم سنترال شرق النيل خدمات الاتصالات لنحو 24 ألف مشترك، من بينهم نحو 20 ألف مشترك بخدمات الإنترنت فائق السرعة بمدينة بني سويف الجديدة، كما يخدم عددًا من القرى بمراكز بني سويف وناصر وببا، إلى جانب توفير خدمات الاتصالات لثلاث مدن صناعية بالقطاع الشرقي.

وفي سياق متصل قام المهندس/ رأفت هندي، واللواء عبد الله عبد العزيز بتفقد مدرسة النور للمكفوفين بالمحافظة؛ كان في استقبالهما، الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الاتصالات، والدكتور علاء صبرة مسئول التدريب بالأكاديمية، وعدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود دعم العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة تكنولوجيا حيث سبق و أن تعاونت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم من خلال عدة بروتوكولات تعاون خلال فترة تقارب العشر سنوات لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة والذي شمل دعم المئات من مدارس التربية الخاصة والدمج هذا فضلا عن تدريب ٱلاف المعلمين والموجهين على مستوى الجمهورية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة لتيسير العملية التعليمية لصالح الطلاب ذوى الاعاقة.

جدير بالذكر أنه قد سبق ودعمت وزارة الاتصالات قرابة 50 مدرسة تربية خاصة ودمج تكنولوجيا بمحافظة بني سويف من خلال توفير أجهزة الحاسب الالي والبرمجيات المتخصصة والطابعات وأجهزة العرض الضوئي وكذلك تدريب ما يقرب من 1250 معلم وموجه في إطار التعاون بين الوزارتين.

وخلال الجولة؛ اطلع المهندس رأفت هندي على عدد من الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية التي يقوم بها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم متضمنة استخدام الوسائل التكنولوجية.

واستمع المهندس رأفت هندي لبعض المطالب المتعلقة بالاحتياجات التكنولوجية بمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف؛ حيث وجه نحو توفير مزيد من الدعم التكنولوجي لمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف مع سرعة توصيل الانترنت لهذه المدرسة.

الجدير بالذكر أن المهندس رأفت هندي يقوم بزيارة محافظة بني سويف لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث قام صباح اليوم بزيارة مصنع شركة سامسونج لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت، كما شهد توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مجالات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتنمية المجتمعية الرقمية، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أيضا زيارة مركز إبداع مصر الرقمية في المنطقة التكنولوجية بالمحافظة.