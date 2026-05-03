تعليم دمياط: انطلاق امتحانات شهر أبريل ولا شكوى من الأسئلة

تفقد ياسـر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العملية الامتحانية في يومها الأول بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

حرص "عمارة" على الحضور ميدانياً منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات لمتابعة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم تضع مصلحة الطالب وراحته النفسية على رأس أولوياتها خلال هذه الفترة الهامة.

​وخلال جولته التفقدية داخل اللجان، أجرى "وكيل الوزارة" حوارات أبوية هادئة مع التلاميذ للاطمئنان على مستوى الامتحان، حيث استفسر منهم مباشرة عن مدى وضوح ورقة الأسئلة وجودة الطباعة.

وأكد أن الأسئلة متسقة تماماً مع ضوابط الورقة الامتحانية المقررة ومعايير خريطة المنهج الدراسي التي تدرب عليها الطلاب طوال الفصل الدراسي.

ووجه "عمارة" بضرورة توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل الفصول وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة، مشدداً على الجميع بالعمل على توفير بيئة تعليمية هادئة تساعد التلاميذ على التركيز في إجاباتهم.