ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة ، منها السفينة ( CELERINA ) والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57515 طن من القمح لصالح القطاع العام.



وأكد البيان على أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18865 طن تشمل : 5375 طن يوريا و 6100 طن علف بنجر و 7390 طن بضائع متنوعة.



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73652 طن تشمل : 8825 طن قمح و 4676 طن خردة و 54220 طن ذرة و 4549 طن فول و 581 طن عدس و 801 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1079 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 235 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1784 حاوية مكافئة.

وأضاف أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141309 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27659 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4443 حركة.