محافظ دمياط يقود حملة لرفع الاشغالات بفارسكور.. والتصدي للمخالفات



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة مسائية موسعة، لمتابعة جهود الوحدات المحلية بملفات العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

حيث استهل " المحافظ " الجولة بمتابعة حالة النظافة بكفر البطيخ، وأكد على الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.

وواصل " محافظ دمياط " جولته بتفقد مدينة فارسكور، حيث قاد حملة لرفع الاشغالات بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة وأصدر تعليمات مشددة بالتصدى لكافة صور المخالفات والتعديات بنطاق المدينة