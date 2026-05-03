«كوكا» يحل أزمة الجبهة اليسرى في منتخب مصر | تفاصيل

أكد خالد الغندور أن لاعب الأهلي أحمد نبيل “كوكا” قدم مستوى مميزًا خلال مباراة القمة أمام الزمالك، لافتًا إلى أن هذا الأداء لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل كبير.

وأوضح أن اللاعب أظهر قدرات دفاعية وهجومية متوازنة، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم الجبهة اليسرى للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن يضع كوكا ضمن حساباته

أشار الغندور إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات كوكا، خاصة بعد تألقه في اللقاء الأخير، وهو ما دفعه للتفكير جديًا في ضمه للمعسكر القادم. ويأتي ذلك في إطار سعي الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات وإيجاد بدائل قوية في جميع المراكز، خصوصًا في الجبهة اليسرى التي تمثل عنصرًا مهمًا في خطط المنتخب.

كوكا بديل محتمل لفتوح في الجبهة اليسرى

أوضح الغندور أن أحمد نبيل كوكا يُعد خيارًا مناسبًا ليكون بديلًا للاعب الزمالك أحمد فتوح، الذي يُعتبر الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر في الفترة الحالية. وأكد أن وجود بديل قوي بنفس الكفاءة يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التشكيل والتعامل مع ضغط المباريات والإصابات.

تواجد الثنائي في المعسكر المقبل

اختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن المعسكر القادم لمنتخب مصر قد يشهد تواجد الثنائي كوكا وفتوح معًا، في خطوة تهدف إلى خلق منافسة قوية بين اللاعبين على مركز الظهير الأيسر. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنافسة في رفع مستوى الأداء العام، بما يعود بالنفع على المنتخب في الاستحقاقات المقبلة