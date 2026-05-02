خالد الغندور : كوكا يحل أزمة الجبهة اليسرى في منتخب مصر



كشف الإعلامي خالد الغندور أن حسام حسن معجب بأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، ومستواه أمام الزمالك أقنع المدير الفني للفراعنة.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن كوكا هو بديل أحمد فتوح لاعب الزمالك والظهير الأيسر الأساسي للفراعنة، وسيتواجد الثنائي في المعسكر المقبل.

استعدادا للمونديال.. موعد مباراة منتخب مصر و روسيا الودية



يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة روسيا في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 28 مايو في اطار برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي ينطلق يونيو المقبل، على استاد العاصمة الإدارية “استاد مصر”

وستقام ودية روسيا يوم 28 مايو بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

و سيسافر المنتخب يوم 30 مايو إلي أمريكا استعدادا للمونديال، علي أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.



