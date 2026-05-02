واشنطن تحذر شركات الشحن من دفع “إتاوات” لإيران في مضيق هرمز

أطلقت الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا لشركات الشحن البحري، مؤكدة أنها قد تتعرض لعقوبات دولية في حال دفعت أي مبالغ مالية لإيران مقابل ضمان عبور سفنها بأمان عبر مضيق هرمز، وذلك وفق تنبيه صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وبين التحذير أن نطاق العقوبات لا يقتصر على المدفوعات النقدية فقط، بل يشمل أيضًا الأصول الرقمية، وعمليات المقاصة، والمقايضات غير الرسمية، وأي أشكال أخرى من الدفع العيني، بما في ذلك التبرعات الخيرية أو التحويلات التي تتم عبر السفارات الإيرانية، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.