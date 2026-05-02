عبادات الأشهر الحرم .. صيام عاشوراء ويوم عرفة أهمها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مايو 2026 بالبنوك وتفاصيل بنك مصر

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مايو 2026 بالبنوك وتفاصيل بنك مصر .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية، خاصةً في ظل ارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع وفق آخر تحديث رسمي معلن .

ويأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار بالتزامن مع حالة ترقب في الأسواق، في ظل استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة العملات، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا لفهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مالية أكثر دقة .

أسعار الدولار اليوم السبت 2 مايو 2026 في البنوك المصرية

أظهرت بيانات البنوك تباينا طفيفا في أسعار الدولار بين المؤسسات المصرفية المختلفة، مع تقارب كبير في قيم الشراء والبيع، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي :

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيه للشراء و53.69 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار في بنك فيصل 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع .

ويلاحظ من هذه الأرقام وجود تقارب واضح في الأسعار بين البنوك، مع فروق طفيفة تعكس سياسات التسعير الخاصة بكل بنك، وحجم العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية .

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

يحظى سعر الدولار في بنك مصر باهتمام واسع من جانب العملاء، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، حيث سجل اليوم 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك الكبرى الأخرى، ما يعكس استقرارا عاما في السوق المصرفية خلال تعاملات اليوم .

ويعتمد كثير من المواطنين على متابعة أسعار الدولار في بنك مصر كمرجع رئيسي، خاصة في ظل انتشاره الجغرافي الواسع وتنوع خدماته المصرفية، ما يجعله مؤشرا مهما على اتجاهات السوق .

أسباب تقلب سعر الدولار عالميا ومحليا

يرى خبراء الاقتصاد أن تحركات سعر الدولار لا تأتي بشكل عشوائي، بل تتحكم فيها مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة، والتي تلعب دورا محوريا في تحديد قيمة العملة الأمريكية أمام باقي العملات العالمية، ومن أبرز هذه العوامل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الدولار للاستثمار .

كما تؤثر معدلات التضخم العالمية على قيمة العملة، حيث تؤدي الارتفاعات الكبيرة في التضخم إلى تغييرات في السياسات النقدية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الصرف، إضافة إلى قوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، التي تعد من أهم المحركات الأساسية لقوة الدولار في الأسواق العالمية .

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

ولا يقتصر الأمر على العوامل الاقتصادية فقط، بل تلعب الأحداث السياسية المفاجئة دورا مهما في تحريك أسعار العملات، إلى جانب الميزان التجاري للدول، وحجم الطلب على الدولار سواء لأغراض الاستيراد أو الاستثمار، ما يجعل سعر الصرف عرضة للتغيرات المستمرة وفقا لهذه المؤثرات .

تحليل اتجاهات سعر الدولار في مصر اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار خلال تعاملات اليوم حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرية، مع استمرار الرقابة المصرفية وتنظيم عمليات التداول داخل البنوك، وهو ما يحد من التقلبات الحادة في الأسعار .

كما يشير هذا الاستقرار إلى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية، دون حدوث قفزات مفاجئة في سعر الصرف، وهو ما يمنح قدرا من الطمأنينة للمتعاملين في السوق، سواء من الأفراد أو الشركات .

وفي ظل هذه المعطيات، يظل متابعة أسعار الدولار بشكل يومي أمرًا ضروريًا، خاصةً في ظل ارتباطه المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية، من بينها التجارة والصناعة والاستيراد، وهو ما يجعل أي تغير في سعره مؤثرًا على مجمل النشاط الاقتصادي .

