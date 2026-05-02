الدولار والإسترليني .. ثبات في تعاملات مساء اليوم .. تفاصيل العملات الأجنبية بالبنوك

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه وذلك في تعاملات اليوم السبت 2-5-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه منذ آخر تعاملات له يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 53.55 جنيهًا للشراء و 53.68 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 62.7 جنيهًا للشراء و 62.88 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 72.38 جنيهًا للشراء و 72.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 39.21 جنيهًا للشراء و 39.33 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.39 جنيها للشراء و 8.41 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.74 جنيهًا للشراء و 5.77 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.78 جنيهًا للشراء و 5.8 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 68.14 جنيها للشراء و 6835 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 34.04 جنيها للشراء و 34.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 38.31 جنيها للشراء و 38.42 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.884 جنيهًا للشراء و7.86 جنيهًا للبيع.