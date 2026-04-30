بعد انتهاء يوم العمل في البنوك .. تفاصيل العملات الأجنبية مساء

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مع انتهاء العمل داخل البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 30-4-2026.
سعر العملات الأجنبية اليوم
وسجلت أسعار العملات الأجنبية ثابتًا داخل الجهاز المصرفي.
سعر الدولار
وبلغ سعر الدولار 53.55 جنيًها للشراء و 53.69 جنيهًأ للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو 62.7 جنيهًا للشراء و 62.87 جنيهًا للبيع,
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني 72.38 جنيهًأ للشراء و 72.59 جنيهًا للبيع.
سعر الكندي
وصل سعر الدولار الكندي 39.21 جنيها للشراء و 39.33 جنيهًأ للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.39 جنيها للشراء و 8.41 جنيهًا للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.74 جنيها للشراء و 5.77 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي 5.78 جنيها للشراء و 5.8 جنيها للبيع.
وصل سعر الفرنك السويسري 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.
سعر الـ 100 ياباني
بلغ سعر الـ100 ين ياباني 34.05 جنيهًا للشراء و 34.13 جنيهًأ للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وسجل سعر الدولار الإسترالي 38.31 جنيها للشراء و 38.42 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
ووصل سعر اليوان الصيني 7.83 جنيها للشراء و 7.86 جنيها للبيع.