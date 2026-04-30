بعد انتهاء يوم العمل في البنوك .. تفاصيل العملات الأجنبية مساء

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مع انتهاء العمل داخل البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 30-4-2026.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجلت أسعار العملات الأجنبية ثابتًا داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 53.55 جنيًها للشراء و 53.69 جنيهًأ للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 62.7 جنيهًا للشراء و 62.87 جنيهًا للبيع,

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 72.38 جنيهًأ للشراء و 72.59 جنيهًا للبيع.

سعر الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 39.21 جنيها للشراء و 39.33 جنيهًأ للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.39 جنيها للشراء و 8.41 جنيهًا للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.74 جنيها للشراء و 5.77 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.78 جنيها للشراء و 5.8 جنيها للبيع.

وصل سعر الفرنك السويسري 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 34.05 جنيهًا للشراء و 34.13 جنيهًأ للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 38.31 جنيها للشراء و 38.42 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

ووصل سعر اليوان الصيني 7.83 جنيها للشراء و 7.86 جنيها للبيع.