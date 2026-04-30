الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد انتهاء يوم العمل في البنوك .. تفاصيل العملات الأجنبية مساء

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مع انتهاء العمل داخل البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 30-4-2026.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجلت أسعار العملات الأجنبية ثابتًا داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 53.55 جنيًها للشراء و 53.69 جنيهًأ للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 62.7 جنيهًا للشراء و 62.87 جنيهًا للبيع,

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 72.38 جنيهًأ للشراء و 72.59 جنيهًا للبيع.

سعر الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 39.21 جنيها للشراء و 39.33 جنيهًأ للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.39 جنيها للشراء و 8.41 جنيهًا للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.74 جنيها للشراء و 5.77 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.78 جنيها للشراء و 5.8 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الفرنك السويسري 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 34.05 جنيهًا للشراء و 34.13 جنيهًأ للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 38.31 جنيها للشراء و 38.42 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

ووصل سعر اليوان الصيني 7.83 جنيها للشراء و 7.86 جنيها للبيع.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ميرنا وليد تعلن عودة عرض مسرحية "ابن الأصول" على خشبة مسرح ميامي

طلاق بيلين كارهان بعد 12 عامًا من الزواج يثير تفاعلًا واسعًا

انفجار غامض في الحلقة 13 من مسلسل "تحت الأرض" يشعل الصراع داخل عائلة هان أوغلو

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

