هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد اغلاق مضيق هرمز .. سعر العملات الأجنبية مساء اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم السبت 18-4-2026 بالتزامن مع اغلاق مضيق هرمز مرة أخري.

العملات الأجنبية ثابتة

وتشهد العملات الأجنبية ثباتا في تعاملات اليوم منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار 

وسجل سعر الدولار 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.88 جنيهًأ للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 60.97 جنيهًأ للشراء و 61.14 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنهي الإسترليني 70.1 جنيهًا للشراء و70.3 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 37.7 جنيهًأ للشراء و 37.8 جنيها للبيع .

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 8.15 جنيهًأ للشراء و 8.18 جنيهًا للبيع.

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي 5.51 جنيهًا للشراء و 5.53 جنيهًا للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.64 جنيهاً للشراء و 5.65 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 66.05 جنيهًأ للشراء و 66.25 جنيها للبيع

الـ100 ين ياباني 

سجل سعر الـ100 ين ياباني 32.55 جنيهًا للشراء و 32.64 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.58 جنيها للشراء و 7.6 جنيها للبيع

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.11 جنيها للشراء و 37.22 جنيها للبيع.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

نادين نسيب

نادين نسيب تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد