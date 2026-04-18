بعد اغلاق مضيق هرمز .. سعر العملات الأجنبية مساء اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم السبت 18-4-2026 بالتزامن مع اغلاق مضيق هرمز مرة أخري.

العملات الأجنبية ثابتة

وتشهد العملات الأجنبية ثباتا في تعاملات اليوم منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.88 جنيهًأ للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 60.97 جنيهًأ للشراء و 61.14 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنهي الإسترليني 70.1 جنيهًا للشراء و70.3 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 37.7 جنيهًأ للشراء و 37.8 جنيها للبيع .

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 8.15 جنيهًأ للشراء و 8.18 جنيهًا للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 5.51 جنيهًا للشراء و 5.53 جنيهًا للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.64 جنيهاً للشراء و 5.65 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 66.05 جنيهًأ للشراء و 66.25 جنيها للبيع

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 32.55 جنيهًا للشراء و 32.64 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.58 جنيها للشراء و 7.6 جنيها للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.11 جنيها للشراء و 37.22 جنيها للبيع.