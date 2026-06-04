منتخب مصر مكتمل الصفوف بانضمام مرموش استعداداً لمواجهة البرازيل ...صور

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن بعد انضمام عمر مرموش لتدريب الفريق ، في إطار الاستعداد لودية البرازيل المقرر لها ٦ يونيو من الشهر الجاري استعدادا لكأس العالم ٢٠٢٦.

شارك في المران ال٢٦ لاعبا المختارين لكأس العالم وهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء و محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ و مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح عمر مرموش و حمزة عبد الكريم.

تواجد في مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في امريكا .