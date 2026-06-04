أيمن أشرف: مواجهة البرازيل البروفة الحقيقية للمونديال.. والقرعة خدمت منتخب مصر

أكد أيمن أشرف، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني حقق استفادة جيدة من مواجهة روسيا الودية الأخيرة، سواء على المستوى البدني أو الفني، مشيرًا إلى أن المكاسب الأكبر ستكون خلال مواجهة البرازيل المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن مواجهة روسيا ساهمت في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية قبل البطولة، إلا أن اختبار البرازيل سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم الفريق أمام منافس من الطراز العالمي.

وأضاف: "المنتخب استفاد من مواجهة روسيا على المستويين البدني والفني، لكن الاستفادة الأكبر ستكون في ودية البرازيل نظرًا لقوة المنافس والمستوى المرتفع الذي يتمتع به".

وأوضح أن مواجهة البرازيل تمثل البروفة الأخيرة والحقيقية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، متوقعًا أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على التشكيل الأساسي والعناصر الرئيسية خلال اللقاء.

وتابع: "أعتقد أن الجهاز الفني سيخوض مباراة البرازيل بالقوة الضاربة، خاصة أنها التجربة الأخيرة قبل بداية منافسات كأس العالم، ومن المهم الوصول لأعلى درجة من الانسجام والجاهزية".

وفيما يتعلق بقرعة البطولة، أكد أيمن أشرف أن ترتيب مباريات منتخب مصر يصب في مصلحة الفراعنة، مشيرًا إلى أن مواجهة بلجيكا في البداية قد تمنح المنتخب فرصة أفضل للتعامل مع باقي مباريات المجموعة.

وقال: "أعتقد أن القرعة كانت في صالح منتخب مصر، لأن مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى تعني أنه في حالة حدوث أي تعثر ستكون هناك فرصة للتعويض خلال المباراتين التاليتين في دور المجموعات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة قادرة على المنافسة، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوارهم في كأس العالم.