استبعاد إمام عاشور.. أشرف قاسم يكشف التشكيل الأنسب لمنتخب مصر بكأس العالم

كشف أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، عن رؤيته للتشكيل الأنسب لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، متوقعًا الاعتماد على مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات في مختلف المراكز.

منافسات كأس العالم 2026

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه يتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني البطولة بوجود مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قد يعتمد على طريقة لعب تضم ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، يتكونون من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، مع منح كريم حافظ مهمة شغل الجبهة اليسرى، بينما يتواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وأوضح قاسم أن خط الوسط الأقرب من وجهة نظره سيتكون من الثنائي مهند لاشين ومروان عطية، لما يمتلكانه من قدرات دفاعية وتكتيكية تساعد على تحقيق التوازن داخل الملعب.

وأشار إلى أن القوة الهجومية للمنتخب ستكون حاضرة من خلال الثلاثي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش، باعتبارهم أبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق وتهديد مرمى المنافسين خلال البطولة.

وأوضح أن هذه الطريقة لن تتماشى مع قدرات إمام عاشور ولذلك فضل تواجده على مقاعد البدلاء على أن يكون ورقة رابحة يستخدمها المنتخب الوطني في أي توقيت.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار التشكيل النهائي سيظل مرهونًا برؤية الجهاز الفني وحالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، مشددًا على أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على الظهور بشكل مشرف في المونديال.