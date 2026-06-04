هاني رمزي: كنت أفضل ضم جناح في المنتخب بدلًا من الحارس الرابع

أكد هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، أن اختيارات حسام حسن المدير الفني للفراعنة في القائمة النهائية لكأس العالم جاءت جيدة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن لديه تحفظًا واحدًا يتعلق بعدد حراس المرمى المتواجدين في القائمة.

حسام حسن

وقال هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن الجهاز الفني نجح في اختيار العناصر المناسبة لخوض منافسات كأس العالم، إلا أنه كان يفضل الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فقط.

وأضاف: "خيارات الكابتن حسام حسن جيدة بالنسبة لي، لكن التحفظ الوحيد يتمثل في ضم أربعة حراس مرمى ضمن القائمة النهائية، وكنت أفضل الاكتفاء بثلاثة حراس واستغلال المكان المتبقي في ضم لاعب إضافي يمكنه تقديم حلول فنية للفريق".

وتابع: "محمد إسماعيل قدم موسمًا جيدًا للغاية وكان يستحق التواجد مع المنتخب، لكن في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في الخط الدفاعي كانت فرص مشاركته ستكون محدودة وصعبة".

وأوضح نجم الفراعنة السابق أن الأولوية من وجهة نظره كانت يجب أن تكون لتدعيم مركز الجناح، خاصة مع حاجة المنتخب إلى مزيد من الخيارات الهجومية خلال البطولة.

واختتم هاني رمزي تصريحاته قائلًا: "كنت أفضل ضم لاعب في مركز الجناح بدلًا من الحارس الرابع، لأن هذا المركز يمنح الجهاز الفني حلولًا أكبر خلال المباريات، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب تنوعًا في الخيارات الهجومية".