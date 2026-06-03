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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوناتي يصدم الاتحاد.. ويختار ريال مدريد وجهته المفضلة

كوناتي
كوناتي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، بعد دخوله دائرة اهتمامات نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي النادي لتدعيم خط دفاعه بعناصر عالمية.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن كوناتي أبلغ مسؤولي نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أن النادي الملكي يمثل وجهته المفضلة في المرحلة المقبلة.
 

وكان اسم المدافع الفرنسي قد ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد مؤخرًا، بعدما وضعه النادي ضمن قائمة أهدافه الدفاعية لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد كوناتي أحد العناصر الأساسية في دفاع ليفربول خلال السنوات الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق العديد من النجاحات محليًا وأوروبيًا بفضل قدراته البدنية وقوته الدفاعية.

وتشير التقارير إلى وجود تعثر في مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ليفربول، بعد رفضه عروض الاستمرار مع النادي، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، تؤكد المصادر أن كوناتي يفضل الانتظار لتحقيق حلم الانتقال إلى ريال مدريد، سواء خلال الميركاتو الحالي أو عند نهاية عقده، وهو ما يفسر رفضه للعروض الأخرى وعلى رأسها عرض الاتحاد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مستقبل اللاعب، في ظل استمرار اهتمام ريال مدريد بضمه، مقابل بحث الاتحاد عن بدائل دفاعية حال فشل الصفقة.

كوناتي ليفربول ريال مدريد اتحاد جدة

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