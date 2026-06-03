انضمام عمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر بأمريكا استعدادًا لكأس العالم 2026

انضم عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليًا في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته تحت قيادة الجهاز الفني، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل في مواجهة ودية قوية، الساعة الواحدة صباح الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في إطار تجهيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وكان مرموش قد تأخر في الالتحاق بالبعثة قبل السفر إلى الولايات المتحدة؛ بسبب عقد قرانه، قبل أن ينضم رسميًا إلى المعسكر خلال الساعات الأخيرة.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب روسيا في القاهرة بهدف دون رد، في تجربة شهدت الدفع بعدد من العناصر للوقوف على الجاهزية الفنية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يواجه نيوزيلندا يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات أمام إيران يوم 27 يونيو.