ديشامب يكشف حقيقة جاهزية مبابي قبل كأس العالم 2026

تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عن الحالة البدنية والذهنية لنجم ريال مدريد كيليان مبابي، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء.

وكان مبابي قد انضم إلى معسكر المنتخب الفرنسي يوم الجمعة الماضي، في إطار الاستعدادات للمونديال، بعد موسم صعب مع ريال مدريد انتهى دون ألقاب، وشهد بعض الإصابات على مستوى الركبة والفخذ، إلى جانب تقارير عن توترات داخل الفريق.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراة ودية أمام كوت ديفوار غدًا الخميس، ضمن برنامج الإعداد للبطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو، بمشاركة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في التنظيم.

وقال ديشامب في تصريحات نقلتها شبكة “RMC” الفرنسية:“مبابي في قمة مستواه من الناحية البدنية والذهنية، وهذا هو الأهم، لقد كنت على تواصل مستمر معه، وهو يتحدث مع اللاعبين بصفته قائد الفريق”.

وأضاف:“ما حدث في النادي أمر منفصل تمامًا، هنا نحن مع المنتخب، وقد بذل مجهودًا كبيرًا مع المجموعة منذ بداية المعسكر”.

واختتم مدرب فرنسا تصريحاته مؤكدًا:“يمتلك خبرة كبيرة لا تتوفر لدى الآخرين، فهي مشاركته الثالثة في كأس العالم، وهو يقدم أداءً مميزًا”.