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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في جهاز سيدات الأهلي الجديد بقيادة أحمد رمضان

أحمد رمضان مدرب فريق سيدات الأهلي
أحمد رمضان مدرب فريق سيدات الأهلي
حمزة شعيب

استقر النادي الأهلي على تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم النسائية، بقيادة أحمد رمضان مديرًا فنيًا، في إطار خطة النادي لتطوير الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني الجديد:

 أحمد رمضان – مدير فني
 سارة عبدالله – مدرب عام
 رانيا وهدان – أخصائي إعداد نفسي (Sport Mental Coach)
مصطفى رفعت – مدرب حراس المرمى
 د. تامر عماد – مخطط أحمال
 حسن أحمد حافظ – محلل أداء
 أحمد سامي – أخصائي تأهيل

ويأتي هذا التشكيل بهدف دعم الفريق بعناصر فنية متكاملة تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والنفسية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

سيدات الأهلي احمد رمضان الاهلي

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