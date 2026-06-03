قبل أيام من المونديال .. عرض مُجسّم كأس العالم في مدينة نيويورك

عرض مجسم كأس العالم في مدينة نيويورك، وذلك قبل أيام قليلة على الانطلاقة المُرتقبة للبطولة.

وشارك في مراسم العرض زهران ممداني عمدة نيويورك، إضافة إلى نجم كرة القدم الألمانية السابق والمتوّج باللقب عام 2014 باستيان شفاينشتايجر.

وجاء الكشف عن كأس البطولة خلال الجولة الترويجية التي تتيح للجماهير الاقتراب والتقاط الصور التذكارية مع مُجسّم اللقب الأغلى في العالم الكروي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا منع استخدام أبواق الفوفوزيلا، إلى جانب الأبواق الهوائية والصفارات وأي أدوات مشابهة، خلال مباريات كأس العالم.

وأوضح مسئولو الفيفا أن القرار جاء بسبب الضوضاء المفرطة التي تُحدثها هذه الأدوات، والتي تؤثر على تواصل اللاعبين والحكام داخل أرضية الملعب وتُعيق سير المباريات بشكل طبيعي.