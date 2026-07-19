أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

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ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2026، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتحمل لغة تجمع بين القوة والهدوء .

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد وتنتمي سكاي نوماد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد علي نظام كهربائي بمدى ممتد مع محرك بنزين يعمل مولدًا للكهرباء، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 505 كم/ساعة على البطارية وحدها، وبها بطارية سعه 76 كيلوواط/ساعة.