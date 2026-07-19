قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ناقلة لـ نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ
إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا
القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه
1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
59 تهمة بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.. السلطات الأمريكية تعتقل أندرو تيت وشقيقه تريستان
الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف
مدير مواني العقبة: لا تأثير على سير العمل بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية
تحالف بتروجت – إنبي يفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان
مهرجان الجونة يفتح باب التقديم للنسخة الرابعة من سيني جونة للمواهب الناشئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2026، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتحمل لغة تجمع بين القوة والهدوء .

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد وتنتمي سكاي نوماد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد علي نظام كهربائي بمدى ممتد مع محرك بنزين يعمل مولدًا للكهرباء، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 505 كم/ساعة على البطارية وحدها، وبها بطارية سعه 76 كيلوواط/ساعة.

بي ام دبليو 118 بي ام دبليو 118 الهاتشباك اودي Q3 كاديلاك أوبتيك 2026 سيارات جديدة 2026 عائلية لينكون نافيجيتور 2026 شاومي سكاي نوماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

النيابة العامة ووزارة الاتصالات

حزمة برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لأعضاء النيابة العامة

جثة

مأساة في التجمع.. فتاة قعيدة تجلس بجوار جثمان شقيقها 3 أيام داخل شقة

شيرين عبدالوهاب

براءة مدير حسابات شيرين عبدالوهاب من تهمة سرقة حساباتها

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

المزيد