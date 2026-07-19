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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي ام دبليو 118 الهاتشباك 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027
بي ام دبليو 118 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الهاتشباك 

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 118 موديل 2027 ، وتنتمي 118 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات بي ام دبليو 118 موديل 2027

سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الهاتشباك 

تضم سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Velour، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الهاتشباك 

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 بها، نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

محرك بي ام دبليو 118 موديل 2027

سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الهاتشباك 

تحصل سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر بي ام دبليو 118 موديل 2027

سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الهاتشباك 

تباع سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

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