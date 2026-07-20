مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما أدى إلى سقوط سيارة الميكروباص من أعلى الطريق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثماني المتوفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، بينما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.