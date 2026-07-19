5 سيارات جديدة 2026 عائلية في السوق المصري .. مواصفات وأسعار

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C5 اير كروس، وجيلي سيتى راى، وام جى اتش اس، وبى واى دى تاي 7، وسوزوكى فرونكس .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 935 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

تحصل سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 379 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 469 ألف جنيه .

ام جى اتش اس موديل 2026

تنتج سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 قوة 221 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 1.8 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 يصل إلي 630 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 485 حصان، وبها خزان وقود سعه 60 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 800 ألف جنيه .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

خزان وقود سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 يصل سعته 37 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 160 ألف جنيه .