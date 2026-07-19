محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة

وقّعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء أح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،

اليوم، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الهيئة لمعاينة الموقع على الطبيعة خلال الأيام قليلة الماضية.

وأوضحت المحافظ أن البروتوكول تضمن تنفيذ أعمال تطوير شاملة للممر الرئيسي والوصـلات، إلى جانب أعمال الترميمات الخرسانية والأسفلتية، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية للمطار وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة بعد توقف دام 16 عامًا.

وأكدت مجدي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمحافظة، ويُعد خطوة أساسية نحو إعادة تشغيل مطار الداخلة، الذي طالما مثّل حلمًا لأبناء المحافظة والزوار من المستثمرين والسياح، لما له من دور محوري في تيسير الحركة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعكس دورها الوطني الرائد كشريك تنموي رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وهندسية، بما يضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، ويُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية الوادي الجديد وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية.