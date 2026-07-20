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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في جوهانسبرج

الكاف
الكاف
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، برئاسة باتريس موتسيبي، عقد مؤتمر صحفي في جوهانسبرح بجنوب أفريقيا يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بالكاف في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (10:00 صباحاً بتوقيت غرينتش)

وحسب البيان فإن رئيس الاتحاد، الدكتور موتسيبي، سيتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام حول عدد من القضايا المتعلقة بـ (الكاف) وكرة القدم الأفريقية، بما في ذلك استعراض أداء المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم الأخيرة (فيفا 2026)، بالإضافة إلى العديد من المستجدات والتطورات الأخرى في الاتحاد الإفريقي والكرة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يتم التطرق في الحديث حول زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد طلب المهند هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري زيادة عدد الأندية في المسابقة.

جدير بالذكر أن الكاف وافق بشكل مبدأي على المقترح المقدم من جانب هاني أبو ريدة وسيكون هناك خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي الكاف الأهلي دوري أبطال أفريقيا

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