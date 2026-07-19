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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي أي سي أيون LX موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

جي أي سي أيون LX موديل 2026
جي أي سي أيون LX موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي أيون LX موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي أيون LX موديل 2026 ، وتنتمي أيون LX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جي أي سي أيون LX موديل 2026

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تأتى سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4535 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك جي أي سي أيون LX موديل 2026

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تحصل سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 63.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 490 كم/ساعة، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، وبها قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي أي سي أيون LX موديل 2026

زودت سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 بها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها  كاميرا خلفية .

سعر جي أي سي أيون LX موديل 2026

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تباع سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .

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