مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في دولة الكويت: يجب وقف كل الأعمال التصعيدية فورا

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت الشقيقة، والذي يُمثل اعتداءً مباشرًا على منشأة مدنية حيوية، مؤكدة أنه يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية منشآتها الحيوية.

وجددت مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية؛ لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.

كما دعت إلى الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول الدبلوماسية؛ بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.