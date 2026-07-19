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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزالي بيرو.. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

قال رئيس الدفاع المدني في بيرو، اليوم الأحد إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون بجروح بعد أن ضرب زلزالان منطقة جبلية في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.


وضربت الزلازل، التي بلغت قوتها 5.1 و 3.7 درجة، ليلة السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة تشوباكا في منطقة جونين، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) شرق ليما، وفقًا لما ذكره المركز الوطني لعلم الزلازل في بيرو في منشور على موقع X.

وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 24 كيلومتراً (15 ميلاً) والثاني على عمق 18 كيلومتراً.

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في وقت سابق أن الزلزال الأول بلغت قوته 5.6 درجة.

وأوضح لويس فاسكيز، رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو، لمحطة الإذاعة المحلية إكسيتوسا، أنه "حتى الآن، تأكدنا من وقوع خمس وفيات و21 إصابة"،

تدمير عشرات المنازل

وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية أظهرت تدمير حوالي 48 منزلاً وتضرر 18 منزلاً آخر، مما أثر على حوالي 300 شخص يتم تزويدهم بالخيام.

وتعد المنازل في المجتمعات المتضررة في تشوباكا هي عموماً هياكل بدائية مبنية من كتل الطوب اللبن.

وقال فاسكيز إن فرق الطوارئ ورجال الإطفاء وصلوا إلى المناطق المتضررة في وقت مبكر من صباح الأحد لإزالة الأنقاض وسط مخاوف من احتمال وجود ضحايا آخرين محاصرين.

وتقع بيرو على طول حزام النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة تمثل ما يقرب من 85٪ من النشاط الزلزالي في العالم.

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