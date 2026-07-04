الاتحاد الأوروبي يهنئ فوجيموري برئاسة بيرو

هنأ الاتحاد الأوروبي اليوم السبت كيكو فوجيموري على انتخابها رئيسةً لبيرو، وذلك عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بيرو من قبل المجلس الوطني للانتخابات.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيرو تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة، وإلى قيم مشتركة كالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والدفاع عن التعددية والقانون الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه لجميع الجهود الرامية إلى حوار شامل وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

وفي هذا السياق، استجاب الاتحاد الأوروبي إيجاباً لدعوة السلطات البيروفية لمراقبة هذه الانتخابات من خلال إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات، مساهماً بذلك في شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وأعرب الاتحاد، في ختام بيانه، عن تطلعه إلى العمل مع الإدارة الجديدة للرئيسة المنتخبة فوجيموري لتعميق "حوارنا السياسي وتعاوننا في مجالات الاستثمار والتجارة والأمن والشئون متعددة الأطراف والتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال أجندة الاستثمار عبر البوابة العالمية".. وفقًا للبيان.