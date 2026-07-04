الرئيس السيسي: حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال القوات المسلحة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال القوات المسلحة؛ لما يمتلكونه من كفاءة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة،: "ثورة 30 يونيو صرخة حق وإعلان بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب قادر على حماية دولته، وصون مستقبله، مهما عظمت التحديات".

وأضاف الرئيس السيسي: "أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت على مر التاريخ، وعيه العميق، وإدراكه الراسخ على حماية الوطن وصون استقراره، مقدما في سبيل ذلك كل غالٍ ونفيس".

وتابع الرئيس السيسي: "أحيي شهدائنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا اللتين كانتا ولا زالتا سندا الشعب وحامية لمقدرات الدولة".

وأكد الرئيس السيسي: "30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب والتطرف.. ثورة للبناء والتعمير".