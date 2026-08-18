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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير .. مضاعفات خطيرة تصيب المرأة في الحمل

الحمل
الحمل
اسماء محمد

تُعد فترة الحمل رحلة طبيعية وجميلة لمعظم النساء، إلا أنها قد تشهد أحياناً تطور بعض المضاعفات الصحية الخطيرة التي تهدد سلامة الأم أو الجنين أو كليهما ومعرفة هذه المخاطر والعلامات التحذيرية تساعد في التدخل الطبي السريع والوقاية من أية عواقب وخيمة.

إليك أبرز المخاطر والمضاعفات الخطيرة التي قد تحدث أثناء الحمل وفقا لموقع مايو كلينك:

1. تسمم الحمل 

حالة مرضية خطيرة ترتبط بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وغالباً ما يصاحبها ظهور بولينا (بروتين في البول) وعلامات تدل على خلل في وظائف بعض الأعضاء مثل الكبد أو الكليتين.

 إذا لم يُعالج بانتظام، قد يؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة مثل النوبات العصبية (الرعاش)، السكتات الدماغية، أو انفصال Placenta (المشيمة) المبكر، فضلاً عن الولادة المبكرة.

2. سكري الحمل 

نوع من أنواع مرض السكري يتم تشخيصه لأول مرة أثناء فترة الحمل، نتيجة عدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الإنسولين لمواجهة التغيرات الهرمونية.

و قد يتسبب في زيادة حجم الجنين بشكل مبالغ فيه (مما يترتب عليه صعوبة الولادة الطبيعية وزيادة الحاجة للولادة القيصرية)، أو يعرض المولود لخطر انخفاض السكر الشديد بعد الولادة والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لاحقاً.

3. الولادة المبكرة 

 حدوث انقباضات منتظمة في الرحم تؤدي إلى انفتاح عنق الرحم وفتح باب الولادة قبل إتمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

الأطفال الذين يولدون قبل الأوان قد يواجهون مشاكل صحية وتنفسية جسيمة نظراً لعدم اكتمال نمو أعضائهم الحيوية (كالرئتين والدماغ).

 الإجهاض التلقائي أو موت الجنين داخل الرحم

 فقدان الجنين بشكل مفاجئ و يحدث الإجهاض في الثلث الأول من الحمل، بينما يُعرف موت الجنين المتأخر بحالة حدوثه بعد الأسبوع العشرين.

 غالباً ما ينتج عن تشوهات جينية، مشاكل في المشيمة، أو أمراض كامنة لدى الأم، ويترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة تتطلب رعاية دقيقة.

5. مشاكل المشيمة الخطيرة 

 حالة تنغرس فيها المشيمة في جزء سفلي من الرحم لتغطي عنق الرحم جزئياً أو كلياً.

علامات تحذيرية طارئة تستدعي الذهاب للمستشفى فورا

 الصداع الحاد والمستمر أو اضطرابات الرؤية (مثل زغللة العينين).

الآلام الشديدة والتشنجات الحادة في منطقة البطن أو الحوض.

 تورم مفاجئ وغير طبيعي في الوجه أو اليدين.

 انخفاض أو توقف حركة الجنين المعتادة.

الحمل الجنين الصداع الحوض مضاعفات الحمل

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