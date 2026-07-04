الرئيس السيسي يسلم علم القوات المسلحة لقائد حرس الشرف لرفعه على مقر القيادة الاستراتيجية

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، علم القوات المسلحة لقائد حرس الشرف لرفعه على مقر القيادة الاستراتيجية للدولة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة لافتتاحه بشكل رسمي .



وأنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.

