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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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افتتاح الأوكتاجون.. القيادة الاستراتيجية للدولة ترسم مستقبل القوة العسكرية المصرية

القيادة الاستراتيجية للدولة
القيادة الاستراتيجية للدولة
عبد العزيز جمال   -  
تقرير محمد إبراهيم

يمثل الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة أحد أبرز المشروعات العسكرية الحديثة التي تعكس رؤية مصر في تطوير منظومة الدفاع الوطني، حيث تعد القيادة الاستراتيجية للدولة أكبر كيان عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 22 ألف فدان، وتضم نحو 2800 مبنى، من بينها 8 مبان رئيسية تعرف باسم “الأوكتاجون”.

ما هو الأوكتاجون في مصر؟

يشمل الأوكتاجون منظومات متطورة للقيادة والسيطرة، والأكاديمية العسكرية المصرية، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و11 معهدا تعليميا متخصصا، والكلية العسكرية لعلوم الإدارة، ومركز النظم ومراكز البيانات والمعلومات الاستراتيجية، ومركز العمليات الرئيسي، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، إضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل المسؤول عن إدارة جميع المرافق الحيوية.

لم تعد حروب القرن الحادي والعشرين تحسم بقوة النيران وحدها، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المعلومات، وكفاءة إدارة الأزمات، والتكامل بين منظومات القيادة والسيطرة.

وانطلاقًا من هذا المفهوم، أنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

القيادة الاستراتيجية للدولة.. أكبر مقر عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط

تمثل الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة أكبر مقر عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط، كما تصنف ضمن أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم، في انعكاس واضح للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتطوير مؤسساتها الدفاعية، وبناء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

منظومة متكاملة لإدارة العمليات والاتصالات والأزمات

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم هذه المنظومة في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية، وهو ما يعزز الدور الذي تؤديه القيادة الاستراتيجية للدولة في دعم الأمن القومي.

بناء قوة وطنية شاملة

ولا تعكس القيادة الاستراتيجية للدولة مجرد تطوير للبنية العسكرية، وإنما تجسد فلسفة مصر في بناء قوة وطنية شاملة، ترتكز على امتلاك منظومات متقدمة للقيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة المعلومات، جنبًا إلى جنب مع أحدث منظومات التسليح، وهو ما يجعل الأوكتاجون، أحد أهم مراكز اتخاذ القرار العسكري.

منظومة استراتيجية متكاملة لإدارة الدولة

ولا يقتصر دور القيادة الاستراتيجية للدولة على كونها مقرًا لإدارة العمليات العسكرية، بل تمثل منظومة استراتيجية متكاملة تضم أحدث مراكز إدارة البيانات، والشبكات الاستراتيجية، ومراكز التحكم في المرافق، ومنظومات الاتصالات، وأنظمة دعم اتخاذ القرار، بما يضمن جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، فضلًا عن إدارة الأزمات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية، وهو ما يعكس أهمية الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة.

ما هو شكل الأوكتاجون؟

يمتد هذا الصرح العملاق على مساحة 22 ألف فدان، ويضم نحو 2800 مبنى شيدت وفق أعلى معايير التأمين، ويتوسطه ثمانية مبان رئيسية يطلق عليها اسم "الأوكتاجون"، والتي ترمز إلى الأفرع والإدارات الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وترتبط هذه المباني بمبانٍ مركزية عبر شبكة متطورة من الممرات الداخلية، بما يحقق سرعة التنسيق بين مختلف الإدارات ودقة اتخاذ القرار، لتشكل الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة نموذجًا متطورًا للبنية العسكرية الحديثة.

تعزيز منظومة القيادة والسيطرة

وبجهد ما يقرب من 18 ألف مهندس وفني وعامل من 455 شركة مدنية، وبإشراف طواقم الهيئة الهندسية، ومن خلال 31 مليون ساعة عمل، أنشئ مركز القيادة وفق تصميم هندسي متطور يحقق أعلى مستويات التكامل بين مراكز القيادة والمنشآت الإدارية والبنية الرقمية.

وتتجاوز مساحة المباني داخل القيادة الاستراتيجية للدولة 4.6 مليون متر مربع، مع مراعاة أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية التشغيل، بما يضمن مواصلة العمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويعزز مرونة منظومة القيادة والسيطرة داخل الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة.

الأكاديمية العسكرية والمعاهد التعليمية

ولم يقتصر التطوير على البنية العسكرية فقط، بل شمل كذلك المنظومة التعليمية، من خلال إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بكلياتها المختلفة، وإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، بالإضافة إلى 11 معهدا تعليميا متخصصا، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والتخصصي للضباط وفق أحدث المعايير، في إطار المنظومة التي يحتضنها الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة.

مراكز البيانات والعمليات والدفاع عن الدولة

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة كذلك مركز النظم ومراكز البيانات، التي تمثل بنية معلوماتية متطورة لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بالدولة والجيش المصري وفق أعلى معايير التأمين، إلى جانب مركز البيانات والمعلومات الاستراتيجية، ومركز العمليات الرئيسي، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ومركز الإدارة والتشغيل المسؤول عن إدارة جميع المرافق الحيوية والشبكات الخاصة بالكيان الاستراتيجي، من خلال منظومة تشغيل وإدارة تعتمد على الميكنة الكاملة، وهو ما يعزز قدرات القيادة الاستراتيجية للدولة في إدارة مختلف المهام.

وفي المجمل، تعكس القيادة الاستراتيجية للدولة رؤية دولة تعتز بتاريخها وحضارتها، بينما تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، من خلال توظيف أحدث تقنيات البناء، والرقمنة، والتشغيل الذكي، بما يجعلها إحدى أبرز أيقونات البنية العسكرية الحديثة في مصر والعالم، ويؤكد المكانة المتنامية التي يحتلها الأوكتاجون، القيادة الاستراتيجية للدولة كأحد أهم الصروح الاستراتيجية في المنطقة.

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