القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

أنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.

كما أن جميع البيانات الخاصة بمقر القيادة الاستراتيجية مؤمنة داخل مراكز محصنة تحت الأرض، فيما يضمن التصميم الهندسي للمقر قدرة عالية على مقاومة الانفجارات والتصدي لأي هجوم جوي محتمل، فضلا عن تزويده بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.

وتدعم الأقمار الصناعية المصرية القيادة الاستراتيجية للدولة بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستطلاع والاستشعار، بما يعزز من كفاءة منظومة القيادة والسيطرة، ويجعلها قلعة حصينة قادرة على الصمود في أصعب السيناريوهات ومواجهة مختلف التهديدات.

القيادة الاستراتيجية للدولة

أكبر كيان عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط

تمتد على مساحة 22 ألف فدان وتضم نحو 2800 مبنى

تصنف ضمن أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم

تضم 8 مبان رئيسية تعرف باسم "الأوكتاجون"

تتمتع بقدرات متطورة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والعسكرية



القيادة الاستراتيجية للدولة

تعزز منظومة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة

تنسق بين مختلف التشكيلات والإدارات العسكرية

تضم منظومة متكاملة لإدارة العمليات والاتصالات والأزمات والطوارئ

تضم أحدث مراكز إدارة البيانات والشبكات الاستراتيجية والتحكم في المرافق

تعتمد على منظومات متطورة للاتصالات وأنظمة دعم اتخاذ القرار



القيادة الاستراتيجية للدولة

تضم الأكاديمية العسكرية المصرية

تضم الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بكلياتها المختلفة

تضم 11 معهدا تعليميا متخصصا والكلية العسكرية لعلوم الإدارة



القيادة الاستراتيجية للدولة

تضم مركز النظم ومراكز البيانات والمعلومات الاستراتيجية

تضم مركز العمليات الرئيسي ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة

تضم مركز الإدارة والتشغيل بإدارة جميع المرافق الحيوية

القيادة الاستراتيجية للدولة

تأمين جميع البيانات داخل مراكز محصنة تحت الأرض

تصميم هندسي يمنح المباني قدرة فائقة على مقاومة الانفجارات

جاهزية عالية للتصدي لأي هجوم جوي محتمل

حماية متكاملة بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.

القيادة الاستراتيجية للدولة