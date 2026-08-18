إسرائيل تضرب سوريا بقوة.. لماذا الآن؟.. خليل هملو يكشف التفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إسرائيل شنت فجر اليوم 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وتحديدًا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، معتبرًا أن هذه الغارات تحمل رسالة إلى الحكومة السورية، لكنها جاءت بعد نحو 8 أيام من واقعة تحليق طائرتين من طراز "سوخوي 22" في أجواء محافظة إدلب.

وأوضح هملو خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل اعتبرت تحليق الطائرتين تهديدًا لأمنها، مشيرًا إلى أن بيانات إسرائيلية سابقة تحدثت عن شن أكثر من 400 غارة منذ ديسمبر 2020، استهدفت مختلف أنواع الأسلحة والمنشآت العسكرية في سوريا، بما في ذلك سلاح الجو والقوات البرية، من دبابات ومدفعية وصواريخ، وصولًا إلى القواعد البحرية.

وأضاف أن خروج الطائرتين من مطار أبو الظهور وتحليقهما في أجواء المحافظة دفع إسرائيل إلى اعتبار الأمر مؤشرًا على وجود تهديد محتمل، في ظل رغبتها، وفق ما قال، في القضاء على مختلف القدرات العسكرية التي تمتلكها سوريا.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه جرى التواصل مع سكان في المناطق المحيطة ببلدة أبو الظهور عقب الغارات، حيث أفادوا بسماع دوي انفجارات قوية جدًا، أعادت إلى أذهانهم أجواء القصف الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأكد هملو أن الغارات الإسرائيلية تحمل رسالة مفادها أن إسرائيل قادرة على استهداف أي موقع داخل الأراضي السورية، سواء كان تابعًا للقوات الجوية أو البحرية أو القوات البرية.