نبيل فهمي : أطالب باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي إسرائيل لإفشال خارطة طريق غزة

طالب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي إسرائيل لإفشال خارطة طريق غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد نبيل فهمي، أنّ المجتمع الدولي عليه الضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام بغزة.

الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني

وشددّ فهمي على أن موقف دولة الاحتلال ورئيس وزرائها يكشف عن نيةٍ واضحة لإحباط كافة جهود الوسطاء، وتثبيت الوضع القائم في غزة بما يعني الاستمرار في سياسة القتل اليومي، وتوسيع مساحة الاحتلال، والحيلولة دون معالجة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ ثلاث سنوات.