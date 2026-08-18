التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن أعمال التجهيز بدأت منذ عدة أشهر لضمان انتظام الدراسة وتوفير جميع المستلزمات قبل استقبال الطلاب.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن وزير التربية والتعليم عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا مع نحو 4500 مدير مدرسة، جرى خلاله التأكيد على الانتهاء من طباعة جميع الكتب الدراسية وتوريدها إلى المديريات التعليمية، بحيث تكون متاحة للطلاب مع بداية أول يوم دراسي.

خطة الوزارة المنظمة للعام الدراسي الجديد

وتابع أن الوزارة وضعت حدًا واضحًا للكثافات الطلابية، مع التشديد على عدم تجاوز عدد الطلاب داخل أي فصل على مستوى الجمهورية 50 طالبًا، دون استثناءات، وفقًا لخطة الوزارة المنظمة للعام الدراسي الجديد.