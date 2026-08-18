زلزال 6.1 ريختر يضرب قبالة سواحل سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقًا لبيانات وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.



وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومترًا تحت سطح الأرض، فيما حُدد موقعه قبالة سواحل جزيرة سومطرة.

وتعد إندونيسيا من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، نظرًا إلى وقوعها ضمن نطاق حلقة النار في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطًا متكررًا للزلازل والبراكين.

تفاصيل زلزال إندونيسيا

ويجري تقييم آثار الزلزال وما إذا كان قد تسبب في أضرار أو خسائر، بالتزامن مع متابعة الجهات المختصة لأي هزات ارتدادية محتملة.

وتصدر السلطات الإندونيسية عادةً تحديثات لاحقة بشأن الزلازل القوية، خاصة تلك التي تقع بالقرب من المناطق الساحلية، لتحديد مدى تأثيرها واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. إندونيسيا في منطقة نشطة زلزاليًا

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة حلقة النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها من أكثر دول العالم تعرضًا للزلازل والنشاط البركاني.

ويأتي زلزال سومطرة بعد أيام قليلة من زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة ضرب شرق إندونيسيا، وأسفر عن عشرات الضحايا وأضرار واسعة، ما جعل النشاط الزلزالي في البلاد محل متابعة مكثفة خلال الأيام الأخيرة.

