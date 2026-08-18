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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، اجتماع مجلس إدارة المنطقة في جلسته الخامسة والتسعين، وذلك بمقر إدارة المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة.

طلبات إقامة مشروعات جديدة

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والطلبات المقدمة من الشركات العاملة بالمنطقة، وفي مقدمتها طلبات إقامة مشروعات جديدة، وطلبات إضافة أنشطة جديدة إلى المشروعات القائمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإلغاء وتصفية وسقوط بعض المشروعات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتناول الاجتماع أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتكنولوجيا، من خلال تحديث وتوسيع الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بما يستوعب الأنشطة الإعلامية والإنتاجية الجديدة، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية القطاع والاقتصاد الوطني.

كما وجّه رئيس هيئة الاستثمار بضرورة دراسة الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء التطورات المتلاحقة في صناعة الإعلام، بما يدعم توسع المشروعات القائمة ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الحرة.

إقامة 3 شركات جديدة تعمل في مجال الإنتاج

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي على إقامة 3 شركات جديدة تعمل في مجال الإنتاج، بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بالمنطقة ودعم نمو صناعة الإنتاج الإعلامي، كما ناقش المجلس مقترح إضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل المنطقة الحرة.

رئيس هيئة الاستثمار المنطقة الحرة العامة مدينة الإنتاج الإعلامي إقامة مشروعات جديدة الاستثمارات المحلية والأجنبية

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