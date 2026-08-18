رئيس العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق والكهرباء بالمدينة، بحضور نواب رئيس الجهاز ومعاون رئيس الجهاز الإدارات المختصة بالجهاز.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ورفع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات ونسب الإنجاز المحققة، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالبرامج الزمنية المعتمدة، إلى جانب متابعة الأعمال الجاري تنفيذها والمراحل المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وناقش رئيس الجهاز مع ممثلي الشركات المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا ضرورة تسريع معدلات التنفيذ وتكثيف فرق العمل والمعدات بالمواقع، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والعمل على تذليل أي تحديات بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز.

وشدد المهندس محمود مراد على أهمية تحقيق التكامل بين أعمال الطرق والمرافق والكهرباء والاتصالات، بما يضمن سرعة جاهزية المناطق المستهدفة واستكمال أعمال التنمية بالمدينة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع معدلات التنفيذ بصورة دورية، ولن يسمح بأي تأخير غير مبرر عن البرامج الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الجهاز باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر مع الشركات المنفذة، وإعداد برامج زمنية واضحة لاستكمال الأعمال المتبقية، بما يضمن رفع كفاءة البنية الأساسية وإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة.